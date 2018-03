Wienerin entführt: Cold Case-Fall gelöst

NÖ/Wien. Da haben die NÖ-Ermittler um Chefinspektor Josef Deutsch ein kriminelles Großkaliber aus dem Verkehr gezogen: Sie fassten den Wiener Berufsverbrecher Thomas P., der im Oktober eine Postfiliale in Breitenfurt bei Mödling unter Waffengewalt ausgeraubt haben soll. Mit einer Beute im fünfstelligen Euro-Bereich gelang dem Räuber damals die Flucht.

Im November wurde der Wiener allerdings vom Sondereinsatzkommando Cobra gefasst. Im Zuge der weiteren Ermittlungen lösten die Fahnder einen spektakulären Entführungsfall aus dem Jahr 1995, der ebenfalls auf das Konto des 54-Jährigen gehen soll, der mehr als die Hälfte seines Lebens im Häfen verbracht hat.

15 Jahre Gefängnis nach Geiselnahme

Am 29. April 1995 entführte ein als Postboten getarntes Quartett die Gattin eines Zentralsparkassen-Bankers, fesselten ihr Opfer und fuhren mit ihm zur Bankfiliale in Wien-Brigittenau. Für die Freilassung erpressten die Entführer damals eine Million Schilling. Seinen Anteil von 200.000 Schilling (14.500 Euro) verjubelte Thomas P. anschließend in der Dominikanischen Republik.

Als dem Lebemann das Geld ausgegangen war, verübte er seinen nächsten spektakulären Coup. Am 31. Juli 1995 entführte er in Wien ein Juwelier-Ehepaar. Auf der Flucht schoss er einen Polizisten nieder, verletzte diesen lebensgefährlich. Für dieses Verbrechen fasste Thomas P. 15 Jahre ­Gefängnis aus.

Inzwischen sitzt er in U-Haft in Wr. Neustadt. Zum Überfall auf die Postfiliale in Breitenfurt ist er nicht geständig – es gilt die Unschuldsvermutung. Zur alten Entführungsgeschichte scheint er eine Art Lebensbeichte abgelegt zu haben. „Er hat Details genannt, die nur der Täter kennen kann“, sagte Chefinspektor Josef Deutsch. Berufsverbrecher Thomas P. droht erneut eine lange Haftstrafe.