Auto bei Horror-Crash in zwei Teile gerissen

Einen Horror-Crash in der Schweiz hat ein Todesofer gefordert. Ein Autolenker dürfte vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit bei der Einfahrt in Courfaivre die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Er kam von der Straße ab, fuhr durch ein Feld und prallte in der Folge gegen einen Metallpfahl einer Scheunenecke. Das Auto wurde durch den Aufprall in zwei Teile gerissen.

Der hintere Teil wurde wieder in die Nähe der Straße geschleudert, der vordere - mit den beiden Fahrzeuginsassen - Richtung Bauernhof. Der Lenker wurde aus dem Wrack geschleudert. Er verstarb noch an Ort und Stelle. Die Beifahrerin wurde nur leicht verletzt. Sie erlitt einen schweren Schock.