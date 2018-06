Erste Unregelmäßigkeiten bei Türkei-Wahl

Tag der Wahrheit für die Türkei und Präsident Erdogan: Heute sind rund 56 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, ein neues Parlament und einen Präsidenten zu wählen. Für Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan ist es der letzte und entscheidende Schritt hin zum von ihm gewünschten Präsidialsystem. Erdogan greift nach der ganzen Macht im Staat.

Allmacht. Im neuen System ist der Präsident gleichzeitig Regierungschef. Er kann Minister nach Belieben ernennen und entlassen, die parlamentarische Kontrolle wird auf ein Minimum eingeschränkt.

Druck von Erdogan: Ein Konkurrent sitzt in U-Haft

Für den Sieg tat Erdogan alles: Noch immer gilt der Ausnahmezustand. Tausende sitzen in U-Haft, darunter auch der kurdische Präsidentschaftskandidat Selahattin Demirtas. Erdogan wird von den Medien bevorzugt: Seine Reden werden in voller Länge im Fernsehen übertragen.

Dennoch ist Erdogans Sieg längst nicht mehr sicher. In den letzten Umfragen verfehlte er die notwendige absolute Mehrheit. Damit droht ihm eine Stichwahl gegen den Zweitplatzierten. Aller Voraussicht nach wird das Muharrem Ince von der sozialdemokratischen CHP.

Am Donnerstag kamen 2,5 Millionen Menschen zu einer Kundgebung in Inces Hochburg Izmir. „Es ist beachtlich, was er unter diesen unfairen Bedingungen geschafft hat“, sagte Türkei-Experte Cengiz Günay zu ÖSTERREICH. In einer Stichwahl könnte er Erdogan sogar aus dem Amt befördern. Und: Im Parlament könnte Erdogans AKP die absolute Mehrheit verlieren.

Drei Viertel der Österreich-Türken halten zu Erdogan

Dabei hatte Erdogan die Wahlen extra vorgezogen, um die Opposition zu überrumpeln und die für ihn noch guten Umfragewerte auszunutzen. Doch die immer stärker spürbare Wirtschafts- und Währungskrise setzte ihm zu. „Vielen Menschen geht es jetzt schlechter“, sagt Wahlbeobachter Reinhold Lopatka im ÖSTERREICH-Interview (siehe links).

In Österreich durften 106.000 Türken bis Dienstag wählen, 52 Prozent gaben ihre Stimme ab. Sie gelten als Erdogan-Fans. Beim Referendum 2017 stimmten 73 Prozent von ihnen für sein Präsidialsystem. Gut möglich, dass diese treuen Erdogan-Wähler ihm die entscheidenden Stimmen bringen. oe24.TV informiert heute ab 17 Uhr fortlaufend über den Ausgang der Wahl. (baa)

Erste Unregelmäßigkeiten

Bei den Präsidenten- und Parlamentswahlen in der Türkei haben Wahlbeobachter erste Unregelmäßigkeiten gemeldet. Der Sprecher der größten Oppositionspartei CHP, Bülent Tezcan, sagte, in der südosttürkischen Provinz Sanliurfa sei beispielsweise am Sonntag versucht worden, Wahlbeobachter mit "Schlägen, Drohungen und Angriffen" von den Urnen fernzuhalten.



Im Bezirk Suruc in Sanliurfa "laufen bewaffnete Personen ganz offen herum und bedrohen die Wahlatmosphäre". Die regierungskritische Wahlbeobachter-Plattform dokuz8haber teilte mit, in Sanliurfa gebe es Berichte, wonach Männer für ihre Frauen abgestimmt hätten und ein Wähler verprügelt worden sei. Sanliurfa ist eine Hochburg der Regierungspartei AKP. In manchen Regionen dort ist aber die pro-kurdische HDP dominant.



Der Vorsitzende der türkischen Wahlkommissionen (YSK), Sadi Güven, sagte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu, dass es in Suruc Meldungen über sicherheitsrelevante Vorfälle gebe. Die YSK sei aktiv geworden. Die Vorsitzende der Wahlbeobachtermission des Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte der OSZE, Audrey Glover, sagte am Sonntag in Ankara, ihre internationalen Wahlbeobachter könnten "aus Sicherheitsgründen" nicht nach Sanliurfa. Die Provinz liegt an der Grenze zu Syrien.



CHP-Chef Kemal Kilicdaroglu sagte nach seiner Stimmabgabe in Ankara, es gebe Probleme im Südosten der Türkei. Er erinnerte alle Beamte daran, dass sie für den Staat arbeiteten und sich nicht dem Druck einer Partei beugen dürften: "Jeder Schatten auf der Wahl ist ein Schlag gegen unsere Demokratie." Dokuz8haber berichtete auch über Vorfälle in anderen Provinzen, etwa im südosttürkischen Diyarbakir.