Letzte Hoffnung für Maddie McCann

Am 3. Mai 2007 verschwand die damals dreijährige Maddie McCann aus der Ferienwohnung ihrer Eltern im portugiesischen Praia da Luz. Eine beispiellose Suchaktion war die Folge - doch leider erfolglos.

Nach fast 11 Jahren der Ermittlungen drohten nun die Geldmittel für die „Operation Grange“ auszugehen. Nur wenige Tage vor der Deadline konnte jetzt aber Entwarnung gegeben werden. Das britische Innenministerium bestätigte, dass Scotland Yard zusätzliche Mittel erhalten werde. Damit soll eine wichtige, letzte Spur verfolgt werden. Dabei soll es sich nun aber wirklich um die letzte Chance handeln. In Großbritannien wird seit Jahren über die Einstellung der teuren Ermittlungen diskutiert.

Unterdessen schockt Kriminalexperte Moita Flores mit seiner These. Er habe "keinen Zweifel", dass die Tochter von Kate und Gerry McCann in jenem Apartment, aus welchem sie verschwunden war, gestorben sei. "Es war unmöglich, durch dieses Fenster mit einem Kind zu entkommen, Maddie starb in diesem Haus", so der Portugiese.