Mann ersticht Ex, weil sie keinen Sex will

Bluttat in Deutschland. In Winsen an der Luhe ereignete sich eine unvorstellbare Familientragödie: Volker K. (47) erstach seine von ihm getrennt lebende Ehefrau Doreen K. (40) - die Kinder waren zuhause. Der 12-jährige Bub klingelte beim Nachbarn und sagte, er solle die Polizei holen. Dann sah der Mann den 8-jährigen Sohn der beiden mit einem blutigen Messer aus dem Haus kommen, beschreibt der Nachbar die Schock-Szene gegenüber "Bild".

Der Täter rief die Polizei. Er sagte: "Ich habe gerade meine Frau umgebracht!" Als die Polizisten am Tatort eintrafen, schrie der Täter: "Erschießt mich! Erschießt mich!" Das Opfer verstarb im Krankenhaus.Ein Richter hat Haftbefehl erlassen und eine Kriseninterventionsteam betreut die Familienangehörigen.