Mann versucht, lebendigen Hund zu kochen

Ein verstörendes Video macht derzeit im Internet die Runde: Es zeigt, wie ein Mann in China einen Hund in kochendem Wasser ertränken will. Er drückt den Vierbeiner, der kein Fell mehr hat, kopfüber in einen Kübel mit kochend heißem Wasser.



Nach mehreren Sekunden gelingt es dem Tier, sich vor Schmerzen schreiend zu befreien und die Flucht in eine Gasse zu ergreifen. Für die Männer, die die Situation gefilmt haben, dürfte dies wohl nichts Ungewöhnliches sein: Sie lachen im Hintergrund über den leidenden Hund.



Achtung, das Video ist nichts für schwache Nerven: