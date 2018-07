Tochter (7) nach Ehestreit getötet

Drohung via Video-Anruf. Ein tragischer Mord schockiert gerade ganz Deutschland. Im Düsseldorfer Stadtteil Rath soll am Donnerstag ein Vater (32) seine Tochter (7) getötet haben. Der Mord soll in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses passiert sein. Während eines Video-Telefonates habe der Mann mit seiner Frau (44) gestritten haben. Dabei bedrohte er das Mädchen bereits beim Video-Gespräch mit einem Gegenstand. Als der Vater später vor die Wohnungstür trat, wurde er von der Polizei verhaftet.

In der Wohnung fanden die Beamten das leblose Mädchen. Die Notärzte brachten sie noch ins Krankenhaus, konnten aber ihr Leben nicht mehr retten. Die Mordkommission wurde eingeschalten.