USA verhängen neue Sanktionen gegen Russland

Die USA verhängen wegen des tödlichen Nowitschok-Angriffs auf den russischen Ex-Spion Sergej Skripal und seine Tochter in England weitere Sanktionen gegen Russland. Man habe festgestellt, dass Russland hinter dem Anschlag im März in Salisbury stehe, teilte das Außenministerium in Washington am Mittwoch mit.

Am oder um den 22. August sollen die Strafmaßnahmen in Kraft treten. Um welche Sanktionen es sich handelt, teilte das Ministerium zunächst nicht mit.