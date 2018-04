Viele Studierende beschweren sich öfters, dass an den Unis die Praxis fehlen würde. Das wird es am Sonntag in Bielefeld nicht geben. Denn die Studierendenvertretung AStA (Allgemeiner Studierendenausschuss) der Uni Bielefeld bietet im Rahmen seiner Aktionswochen auch einen Masturbationskurs für Frauen an. Der Titel des Workshops lautet „Möseale Ejakulation – Die V….. spritzen zurück!“.

Theorie und Praxis

Wie es laut Ankündigung heißt, wird es neben einem theoretischen Teil, in dem man mittels Anschauungsmaterial die Anatomie der Vagina studieren wird, auch einen praktischen Teil geben, wo man "selber Hand anlegen" kann. Unter Anleitung kann dann jeder seine eigene Vulva erkunden, so die Organisatoren. „Wir lernen, wo genau die Prostata beziehungsweise G-Fläche liegt, wie sie sich individuell anfühlt und wie sie stimuliert werden kann“, heißt es in der Ankündigung.

Konservative Studenten laufen Sturm

Die Begeisterung über diesen Workshop, der übrigens schon seit Wochen ausgebucht ist, hält sich unter den konservativen Studenten in Grenzen. Die Vorsitzende der CDU-nahen RCDS Kathrin Krause ist empört und sieht das Thema der Aktionswoche „„Gesellschaft. Macht. Geschlecht“ durch diese Aktion beschädigt: „Wir wollen wissen, wie hoch die Kosten für die Veranstaltung sind und ob Semesterbeiträge von Studierenden dafür verwendet werden.“

Uni-Leitung wird dagegen nichts unternehmen

Der AStA sieht darin keinen großen Skandal. Auch laut Uni-Leitung gibt es keine rechtliche Basis, warum man diesen Kurs verhindern solle. „Die Veranstaltung ist keine der Universität, und die Uni nimmt keine inhaltliche Bewertung von studentischen Veranstaltungen vor. Dies gilt insbesondere auch für Angebote des AStA“, so das Statement.

Also wird der Workshop am Sonntag wohl stattfinden. Männer sind übrigens unerwünscht, aber Transexuelle erlaubt. Als Teilnehmer soll man drei Dinge nicht vergessen: „Handspiegel, Handtuch und Gleitgel“.