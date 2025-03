„Authentische und echte Eindrücke sammeln“

Qualität, Authentizität, Regionalität und Nachhaltigkeit sind die zentralen Werte des Tourismus in Niederösterreich.

Immer mehr Menschen sehnen sich heute genau danach und möchten in ihrem Urlaub echte Eindrücke sammeln. Möglich machen das authentische und originelle Beherbergungsbetriebe, die wir als NÖ Werbung unter der Marke Selected Stays vereint haben. Darunter sind auch Gastgeber, die mit ihren Konzepten den Weg in die Zukunft des regenerativen Tourismus ebnen und etwa neues Leben in bestehende alte Gemäuer bringen. Beispiele dafür sind das Refugium Lunz im Mostviertel oder die Villa Antoinette am Semmering.

Mag. Michael Duscher, Geschäftsführer Niederösterreich-Werbung GmbH

Tipp: www.niederoesterreich.at/selected