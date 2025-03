Bestehende Immobilien nutzen für gelebte Nachhaltigkeit

Altbestand erhalten.

Nicht nur in Zeiten geringerer Bautätigkeit sollte der Altbestand an Eigenheimen und Mehrparteienhäusern erhalten werden – denn diesen zu nutzen, das ist gelebte Nachhaltigkeit. Dafür braucht es aber gezielte Investitionen in erneuerbare Energien und thermische Sanierungen. Auch die technischen Einrichtungen müssen regelmäßig gewartet werden. Das Wichtigste ist deshalb eine umfassende Betreuung, damit alles in Schuss bleibt. Nur so können der Wert der Immobilien und zugleich die Wohnqualität langfristig gesichert werden – ein entscheidender Faktor für Eigentümer:innen, Mieter:innen und natürlich zukünftige Generationen.

Mag.ᵃ Weronika Pilus, Vertriebsleitung Österreich, Attensam