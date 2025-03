Daikin kombiniert maximalen Komfort und Energieeffizienz

Energieeffizientes Heizen ist ein zentraler Hebel für Klimaschutz, leistbares Wohnen und mehr Lebensqualität.

Wärmepumpen spielen dabei eine Schlüsselrolle, da sie auch erneuerbare Energie nutzen und CO₂-Emissionen reduzieren. Um den Umstieg auf nachhaltige Heizlösungen zu beschleunigen, braucht es planbare bzw. langfristige Förderungen, einfache Genehmigungsprozesse und langfristig stabile Rahmenbedingungen. So können Haushalte und Betriebe in eine umweltfreundliche Zukunft investieren – für eine nachhaltige Energieversorgung, mehr Unabhängigkeit und ein besseres Wohnklima in Österreich.

Alexander Springler, General Manager Daikin Österreich