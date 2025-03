Die Herzen unserer Menschen wärmen die Gesellschaft

Vor zwei Wochen gingen die Special Olympics World Games in Turin zu Ende.

1.500 Sportler:innen aus 98 Nationen zeigten, wie beeindruckend die Leistungen von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung sein können. Und sie waren ein Beweis für eine Kultur des Verbindenden, für Begegnungen, die durch Offenheit, Herzlichkeit und ein Mit- statt Gegeneinander geprägt waren. Diese Menschen zeigen, was Wertschätzung bedeutet. Gerade in Zeiten einer zunehmenden Kälte in der Gesellschaft und immer weniger Respekt voreinander sollten wir uns viel mehr von diesen Menschen abschauen. Sie sind wahre Vorbilder für uns alle!

Dr. Laurenz Maresch, Präsident Special Olympics Österreich