Hospitality for future

Über Generationen hinweg denken und Regionalität leben.

Wir betrieben in 3. Generation zwei 4* S Hotels und 3 Restaurants am Traunsee. 2024 waren bei einem Um- und Zubau (Hotel Post am See) wichtige Parameter die Effizienzsteigerung und Ressourcenschonung. Die Einbindung von lokalen Firmen mit zukunftsweisenden Maßnahmen ist ein Teil davon, das Mitwirken und das Mitgestalten in der Gemeinde ein anderer. Nachhaltigkeit in der Gastronomie darf nicht nur am Teller stattfinden – gelebte Regionalität bezieht alle und alles im Umfeld ein, egal ob MitarbeiterInnen, LieferantInnen oder die unmittelbare Natur und der Respekt vor ihren begrenzten Ressourcen.

Wolfgang und Monika Gröller, Inhaber & GF Hotel Post am See & Das Traunsee