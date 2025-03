Lebensmittel auch sonntags liefern

Für mehr Flexibilität im Alltag.

Während Supermärkte in vielen europäischen Ländern sonntags geöffnet sind, bleibt das in Österreich verboten – trotz klarer Nachfrage. Supermärkte in Bahnhöfen sind an Sonn- und Feiertagen überlaufen. Für Familien, Schichtarbeiter:innen und Berufstätige mit wenig Zeit wäre eine Sonntagsöffnung eine echte Erleichterung. Besonders im ländlichen Raum, wo immer mehr Nahversorger verschwinden, wäre sie ein wichtiger Schritt.

Online-Supermärkte wie Gurkerl sind bereit, hier voranzugehen. Ein erster Schritt ist getan: Das neue Regierungsprogramm lockert die Öffnungszeiten für unbemannte Geschäfte. Doch es braucht mehr Mut, um echte Wahlfreiheit für Konsument:innen und Händler:innen zu schaffen.

Stephan Lüger, Chefeinkäufer bei Gurkerl.at