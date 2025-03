Mehr Wachstum, weniger EU-Regulierung

Die Luftfahrt ist und bleibt eine Wachstumsbranche und der Motor für den Wirtschafts- und Tourismusstandort Österreich.

Die Luftfahrt ist und bleibt eine Wachstumsbranche und der Motor für den Wirtschafts- und Tourismusstandort Österreich. 31,7 Millionen Reisende frequentierten 2024 unseren Flughafen – um 7,4 % mehr als im Vorjahr und so viele wie nie zuvor in der 70-jährigen Geschichte des Unternehmens. Daran hängen auch zahlreiche Arbeitsplätze: Alleine in den mehr als 250 Unternehmen in der AirportCity arbeiten mehr als 23.000 Menschen, davon rund 5.500 direkt bei der Flughafen Wien AG. Der Standort ist damit der größte Arbeitgeber der Ostregion. Österreichweit sorgt die Luftfahrt für mehr als 240.000 Jobs – nicht nur in der Luftfahrt, sondern auch im Tourismussektor, im Handel sowie in Technologie- und Dienstleistungsbetrieben. Mit 25,1 Milliarden Euro trägt die Branche heute etwa 4,9 % zum heimischen Bruttoinlandsprodukt bei. Damit das auch langfristig so bleibt, braucht es wachstumsfördernde Rahmenbedingungen: weniger EU-Überregulierung, mehr Unterstützung für Forschung und Entwicklung und schnellere Genehmigungsverfahren für Ausbauprojekte.

Mag. Julian Jäger und Dr. Günther Ofner, Vorstände der Flughafen Wien AG