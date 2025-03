QimiQ für alle

Wir leben in einer Zeit, in der Convenience und To-go zur Normalität geworden sind.

Als Lebensmittelhersteller entwickeln wir Produkte, die leichten Genuss und effiziente Verarbeitung ermöglichen. Mit unseren patentierten QimiQ-Produkten bieten wir vielseitige Lösungen für Gastronomie, Lebensmittelindustrie und die Küche zu Hause. Sie sind gelingsicher, fettreduziert und einfach in der Anwendung. Aktuell arbeiten wir an QimiQ Vegan – einer pflanzlichen Alternative mit denselben Eigenschaften. In unserem HQ in Hof bei Salzburg empfangen wir Gäste aus über 37 Exportländern und entwickeln gemeinsam Lösungen für die Küche von morgen.

Rudolf F. Haindl, Nicola J. Haindl, Michele R. Haindl und Hans Mandl (v.l.n.r.), die Gründer- und Eigentümerfamilie