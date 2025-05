Erfindung hilft Österreich, Milliarden zu sparen

System garantiert sauberes Wasser.

Eine neue EU-Richtlinie, die bis 2045 umgesetzt werden muss, gibt vor, dass weniger Mikroplastik und vor allem weniger Medikamentenrückstände im Abwasser sein dürfen. Dafür müssten in der Regel Kläranlagen um teures Geld aufgerüstet werden. Mit der Verwendung des VTA Nanocarbons®, haben wir eine Lösung gefunden, die den Gemeinden beim Sparen hilft. Darunter ist eine „intelligente Flüssigkeit“ zu verstehen, die lediglich in das Klärbecken dosiert werden muss. Das auf biophysikalischem Weg gereinigte Abwasser kann danach ohne negative Auswirkungen auf die Gesundheit und Umwelt in den Kreislauf der Natur zurückfließen.

Marlene Kubinger, Geschäftsleitung VTA Austria