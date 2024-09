Alcaraz kämpft gegen Oranje-Fluch

Carlos Alcaraz zittert auf der ATP Tour in Peking vor dem nächsten Niederländer.

Spaniens Tennis-Superstar Carlos Alcaraz will zurück an die Spitze der Tenniswelt. Am Weg dorthin wartet im Achtelfinale von Peking der Niederländer Tallon Griekspoor. Nach dem Schock-Aus gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp wartet auf den Spanier der nächste Holländer. In China darf sich der aktuell Weltranglisten-Dritte nicht erneut die Blöße geben, auch wenn er zuletzt wenig Matchpraxis sammeln konnte. Auch beim Laver Cup hatte er nur zwei Auftritte im Einzel, die er aber jeweils in zwei Sätzen für sich entscheiden konnte. Auch deshalb ist der Iberer der klare Favorit auf den Aufstieg. Insgesamt forderte Griekspoor den Superstar bereits fünf Mal. Abgesehen vom ersten Duell in der Quali von Montpellier 2021 zog der Niederländer stets den Kürzeren. Alcaraz musste in den weiteren vier Duellen nicht einmal einen Satz abgeben. Die aktuelle Nummer 39 der Welt glaubt dennoch an die große Sensation auf asiatischem Boden.