× Swift will „so bald wie möglich nach Wien zurückkehren!

Insider berichten: Taylor Swift ist der nach Wien-Absage "am Boden zerstört".

Ein offizielles Statement von Taylor Swift lässt weiter auf sich warten, doch nun zitiert die britische Zeitung "The Mirror" einen Tour-Insider und ihre Reaktion auf den vereitelten Terror-Anschlag und die damit verbundenen bitteren Absage ihrer drei Wien-Konzerte für über 190.000 Fans.

© Getty Images ×

„Taylor ist am Boden zerstört. Sie ist am Boden zerstört für die Fans, die jahrelang darauf gewartet haben, sie zu sehen“, sagte ein Insider gegenüber The Mirror und gab damit den ersten Hinweis auf Swifts Reaktion auf die Schock-Nachricht.

© oe24 ×



„Aber der Gedanke daran, was hätte passieren können, wenn die Konzerte Ziel eines Terroranschlags gewesen wären, ist entsetzlich, und sie würde niemals die Sicherheit ihrer Fans riskieren."

© YouTube ×

„Die Erinnerung an das, was bei Ariana Grandes Konzert in Manchester passiert ist, ist in den Köpfen aller noch sehr lebendig. Aber sie hat ihrem Team gesagt, dass sie versuchen möchte, so bald wie möglich nach Wien zurückzukehren. Sie ist sich sehr bewusst, wie enttäuscht ihre Fans in Österreich sind.“