Nächstes Mini-Comeback für Kate

Laut Medienberichten soll die an Krebs erkrankte Prinzessin einen ganz besonderen Auftritt planen

Fast ein halbes Jahr hielt sich Prinzessin Kate (42) aus der Öffentlichkeit fern - und das aus gutem Grund. Die Gattin von Prinz William ist an Krebs erkrankt und muss sich schonen. Therapien und Chemo machen ihr den Alltag ohnedies schon schwer. Der Senior-Royal strahlte aber dennoch mit einem großen Comeback bei der "Trooping the Colour"-Parade Anfang Juni.

Tennis-Fan Kate will jubeln

Jetzt soll laut Medienberichten ein weiteres Mini-Comeback anstehen. Wie Insider berichten, wolle Kate im Juli unbedingt in Wimbledon dabei sein. Als Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Club verlieh die Prinzessin die Trophäen an die Sieger. Da Kate ein riesiger Tennis-Fan ist, scheint sie sich diesen Event nicht entgehen lassen zu wollen.

Royal-Expertin vermutet Kates Rückkehr

„Ihre Behandlung dauert an und wird auch noch die nächsten paar Monate weitergehen, aber ich glaube, sie würde das Wimbledon-Turnier gerne besuchen, wenn sie sich gut fühlt“, verrät Royal-Expertin Emily Andrews im Interview mit der "Grazia". Bisher gibt es aber seitens der Royals noch keine Bestätigung.