Kate und William hatten eine genaue Vorstellung.

Prinzessin Kate ist derzeit dabei, sich zu schonen. Die Prinzessin von Wales muss sich einer präventiven Chemotherapie unterziehen, nachdem bei einer Operation entdeckt wurde, dass sie Krebs habe.

Freude

Ein erster Lichtblick für Fans und Freunde war, dass Kate an der Geburtstagsparade "Trooping the Colour" teilnahm. Das ist eine festliche Veranstaltung anlässlich des Geburtstags von König Charles. Dabei strahlte Kate wie eh und je. Sie wirkte glücklich und gesund. Außerdem fiel auf, ihr braunes Haar war voll und dicht. Was dahinterstecken könnte, lesen Sie hier .

Gemeinsam als Familie bei "Trooping the Colour". © Getty Images ×

Zukunft der Monarchie

Trotz positiver Entwicklungen durchleben Kate und William eine harte Zeit; er muss als Thronfolger vielen Pflichten nachkommen, sie sich auf ihre Genesung konzentrieren. Die zwei samt ihrer drei Kinder sind die Zukunft der Monarchie, sie agieren als Team, das eng verbunden ist.

So haben sie es erfahren

Wie haben die Kinder George (10), Charlotte (9) und Louis (6) von der Krankheit ihrer Mutter erfahren? Eine Palastangestellte verriet nun, dass Kate und William von Anfang an auf Offenheit setzten und beschlossen: "ehrlich mit ihnen zu sein". Darum sollen sie es ihnen auf eine kindliche Art vermittelt haben, "die sie verstehen können".