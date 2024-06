Happy Birthday, William! Das neue Familienbild zu diesem Anlass ist sehr ungewöhnlich.

Thronfolger Prinz William ist 42 Jahre alt. Seinen Geburtstag am 21.6. soll er mit seiner Familie verbringen, wie es in der britischen Presse heißt.

Schnappschuss

Zu diesem Anlass darf etwas nicht fehlen: Ein neues Foto, auf das die Royal-Fans zu jedem Geburtstag eines Familienmitgliedes gespannt warten. Auf Instagram wurde der Schnappschuss, der William mit seinen drei Kindern George, Charlotte und Louis zeigt, veröffentlicht.

Bestes Foto, das es je gab!

Das Foto zeigt einen fröhlichen, sehr privaten Moment! Der Thronfolger springt mit seinen Kindern barfuß am Strand über einen Busch. Schon jetzt überschlagen sich die Kommentare. Viele sind sich einig: Es soll das beste royale Foto sein, das es jemals gab!

Liebeserklärung

Einmal mehr soll Kate die Fotografin des Moments gewesen sein, neben dem Bild ist eine Widmung zu lesen: "Alles Gute zum Geburtstag, Papa, wir lieben dich alle so sehr", gezeichnet mit einem C für Catherine, also intimen Worten von Kate.

Bessere Zeiten?

Das Bild soll auch ein Symbol dafür sein, dass William im Gegensatz zu seinem strengeren Vater ein sehr moderner, liebevoller Papa sein will. William steht für eine zeitgemäße Monarchie. Das schöne, positive Gefühl, das von dem Foto ausgeht könnte auch bedeuten, dass nun wieder - nach Kates schwerer Erkrankung - schönere, einfache Zeiten anbrechen...