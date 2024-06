Prinz William gibt Update zu Kates Zustand: "Sie wäre gerne hier"

William, Charles und Camilla ehrten Veteranen des D-Days.

Zu einer historisch wichtigen Veranstaltung begleitete William seinen Vater Charles: Großbritannien hat mit einer bewegenden Gedenkveranstaltung an die Soldaten erinnert, die vor 80 Jahren im Zweiten Weltkrieg in die Normandie aufgebrochen sind.

Mehr zu den Royals

"Wir stehen für immer in ihrer Schuld", sagte König Charles III. am Mittwoch im südenglischen Portsmouth. Am 5. Juni 1944 hätten sich dort und entlang der Küste fast 160.000 Mann versammelt, um zu ihrer Mission aufzubrechen.

© Getty ×

Veteran fragt nach Kate

Am Rande der Veranstaltung wurde William von einem Veteranen auf seine erkrankte Frau Kate angesprochen: "Ich würde gerne fragen, ob es ihrer Frau wieder besser geht", fragte ein Mann im Rollstuhl. Und William antwortete: "Ja, danke, es geht ihr besser, sie wäre heute gerne hierher gekommen!" Kates Großmutter Valerie war als Code-Entschlüsslerin im Krieg tätig.

Charles hält Rede

Rührende Worte: Die Geschichten ihres Mutes, ihrer Widerstandskraft und ihrer Solidarität müssten einen bewegen, inspirieren und daran erinnern, was man dieser Kriegsgeneration schulde, sagte Charles. Der Monarch wollte mit seiner Frau Königin Camilla und Thronfolger Prinz William anschließend zum Gedenken in Frankreich weiterreisen.