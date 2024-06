Prinzessin Kate kommt vielleicht "nie wieder zurück"

Schock-Nachricht aus dem Palast: Prinzessin Kate könnte wegen ihrer Krebs-Erkrankung und der nötigen Therapie ihre Rolle im britischen Königshaus verlieren.

Seit Monaten kursieren Gerüchte um Prinzessin Kate und ihre Krebs-Erkrankung. Einen geplanten Auftritt nach Ostern musste sie bereits absagen. Laut Palast-Insidern soll ihr Kalender bis Ende des Jahres leer sein.

"Nie wieder in der Lage, ihre Rolle auszuüben"

Jetzt die neue Schock-Meldung. Wie "Page Six" berichtet, könnte Kate ihre Rolle im britischen Königshaus verlieren. Sie sei möglicherweise "nie wieder in der Lage, ihre frühere Rolle auszuüben", erzählt ein Insider gegenüber "Us Weekly".

Vor dem Krebs-Diagnose trat sie an der Seite ihres Mannes, den künftigen König von Großbritannien, stets strahlend auf. Sie galt auch als beliebtester Royal im Land. Jetzt behauptet die Quelle, dass Kate selbst gerade "neu bewertet, was sie nach ihrer Rückkehr übernehmen kann."

Ärzte entscheiden über Kates Rückkehr

Auch der Royal-Experte Richard Fitzwilliams hatte bereits erklärt, dass ihre Rückkehr in "die Firma" vom ärztlichen Rat abhängt und "sehr sorgfältig abgewogen werden wird." Wichtig ist wohl nur, dass der Krebs besiegt wird - vor allem für ihre drei Kinder George, Charlotte und Louis.