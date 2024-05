Die Prinzessin muss sich noch schonen, soll aber wieder am Familienleben teilhaben können.

Es war ein großer Schock als vor wenigen Tagen bekannt wurde, dass Prinzessin Kate länger keine öffentlichen Termine wahrnehmen wird. Sie widmet sich derzeit der Genesung von einer Krebserkrankung.

Keine Verpflichtungen

Fans hatten die Hoffnung, Kate im Sommer zumindest bei vereinzelten Terminen zu sehen. Doch die Informationen deuteten nun darauf hin, dass dies frühestens im Jahr 2025 der Fall sein wird. Laut Insidern soll der Kalender der Prinzessin auch im Herbst leer sein.

Royale Familie unterwegs

Doch nun gibt es gute Neuigkeiten. Wie die dailymail berichtet, soll Kate zumindest privat wieder deutlich aktiver sein als noch vor kurzem. Die britische Zeitung berichtet, dass Kate in den letzten Tagen und Wochen immer öfter auswärts mit ihrer Familie gesichtet wurde. Sie soll, wie im Archivfoto oben ersichtlich, viel draußen mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis spazieren, in Gärten und auf Bauernmärkten. Normalität für die Familie soll oberste Priorität neben der Genesung haben.

Königin Camilla mit Genesungswünschen für Kate. © Getty Images

Tausend Briefe für Kate

Während Kate also langsam wieder in ein normales Leben zu finden versucht, ist die Anteilnahme an der Krankheit der Prinzessin weiterhin hoch. Wie der Palast mitteilte sollen pro Woche um die 1000 Briefe an die Frau von Prinz William einlangen. Ein eigenes Team versucht, jeden der Wünsche zu beantworten, doch das gestaltet sich schwierieg.