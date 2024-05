Ehevertrag von Felipe und Letizia enthüllt - das steht drin

Hinter den Kulissen soll die Ehe von Letizia und Felipe längst am Ende sein. Kommt es nun bald auch zum offiziellen Bruch der beiden?

In spanischen Medien wird schon länger darüber spekuliert, ob König Felipe und seine Frau Letizia bereits neue Liebschaften haben. Auslöser für die Gerüchte sind angebliche Affären der Königin. Ihr Ex-Schwager und laut ihm auch Ex-Liebhaber behauptete, Letizia habe während ihrer Ehe mit Felipe mindestens neun (!) Affären gehabt.

Sollte es zur Trennung kommen, steht Letizia jedoch einen lebenslanger Unterhalt zu, wie die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet. Außerdem erhält sie ein Haus für den Sommer und ein weiteres Haus für den Winter! Zwar hätte Letizia dann für das restliche Leben ausgesorgt, aber sie darf auch nicht mehr verlangen. So sieht es zumindest der Ehevertrag vor, den Letizia vor der Hochzeit am 22. Mai 2004 unterzeichnen musste. Das Dokument, in die Gütertrennung vereinbart wurde, ist über 40 Seiten lang.

© Getty Images ×

Ehevertrag nachträglich geändert

Berater des Königshauses sollen zudem den Ehevertrag nachträglich noch geändert haben und ließen Letizia eine weitere Klausel unterschreiben. Diese sieht vor, dass - sollte der Vertrag in Kraft treten - die Töchter, also Prinzessin Leonor (18) und Sofia (17), bis zur Volljährigkeit im Palast bei Felipe bleiben. Die Königin müsste ihm das alleinige Sorgerecht überlassen. Laut der spanischen Zeitung "El Nacional de Cataluña" soll Letizia zur Unterschrift gedrängt worden sein.

Sollten sich Felipe und Letizia einfach "nur" trennen, behält sie ihren Titel als Königliche Hoheit. Anders sähe das bei einer Scheidung aus: In diesem Fall müsste sie den Titel abtreten, würde aber als Mutter der künftigen Königin mit royaler Ehre behandelt werden.

Offizielle Trennung nächstes Jahr?

Prinzessin Leonor ist bereits 18, Sofia wird es nächstes Jahr. Royal-Insider gehen daher von einer Trennung im kommenden Jahr aus. Letizia müsste dann nicht mehr so sehr fürchten, ihre Töchter zu verlieren, falls sie ihr eigenes Abenteuer beginnt.

Letizias Cousin und früherer Anwalt David Rocasolano war es übrigens, der den Ehevertrag in seinem Buch "Adiós Príncesa" enthüllte. Er riet der Königin von einer Unterschrift kategorisch ab.