Im März ging die Schock-Nachricht um die Welt: Prinzessin Kate (42) hat Krebs. Das vermeldete die 42-Jährige in einem Video. Um welche Form von Krebs es sich handelt wurde nicht bekanntgegeben.

Nach ihrer Unterleibsoperation hätte die britische Prinzessin spätestens nach Ostern wieder zu ihren Aufgaben zurückkehren müssen, doch mit der Krebs-Diagnose wurde klar, dass Prinz Williams Ehefrau sich voll auf ihre Genesung und auf eine "präventive Chemotherapie" konzentrieren wird.

Der britische Journalist Richard Eden, ein Kenner der Royals, befürchtet nun, dass es mit der Rückkehr von Prinzessin Kate in die Öffentlichkeit noch dauern könnte. Der "Daily Mail"-Kolumnist ("Eden Confidential" – dt. Eden vertraulich) berichtet: "Sie hat in diesem Jahr keine öffentlichen Termine wahrgenommen, und Freunde, mit denen ich in den vergangenen Tagen gesprochen habe, vermuten, dass wir Catherine vor dem Herbst nicht wiedersehen werden – und auch nur dann, wenn sie sich vollständig erholt hat."

Prinzessin Kate legt großes Projekt auf Eis

Um sich voll auf ihre Genesung konzentrieren zu können, wurde ein bereits im vergangenen Jahr geplantes großes Projekt auf Eis gelegt: die Ernennung einer Person, die den Haushalt des Prinzenpaares Kate und William führt. Die beiden wollten mit einem "Chief Executive Officer" (CEO) eine neue Position schaffen. Der CEO wäre für rund 60 Mitarbeiter verantwortlich. Dabei brechen Kate und William mit einer Tradition. Bisher war es üblich, dass der CEO den Privatsekretären des britischen Königshauses untersteht. Der neue "Chief Executive Officer" soll aber ausschließlich dem Prineznpaar unterstehen, wie die "Daily Mail" schreibt.

Doch die Suche nach einem CEO wurde inzwischen ausgesetzt, wie ein Sprecher des Palastes berichtet. "Bei allem, was vor sich geht, konzentriert sich das Königshaus auf die Genesung der Prinzessin, daher wurde keine Ernennung vorgenommen", so der Sprecher.