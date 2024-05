Palastinsider: Harry ist für William tot - es wird keine Versöhnung mehr geben

Ein Palastinsider fällt ein deutliches Urteil - die Brüder sind für immer verkracht.

Schon seit einigen Jahren ist das Verhältnis zwischen Thronfolger William und seinem jüngeren Bruder Harry deutlich zerrüttet. Viele Gerüchte machten die Runde - dass etwas Meghan die beiden Brüder auseinander brachte oder dass Harry eifersüchtig auf William sei.

USA-Flucht

Harry entschloss sich vor rund vier Jahren dazu, seiner Familie und damit dem Königshaus den Rücken zu kehren und zog mit seiner Familie in die USA. Es folgten ein Auftritt bei Oprah, eine Netflix-Doku über die Sussexes und schließlich Harrys Skandal-Bio "Spare" (dt. "Reserve"). Besonders seine Biographie sorgte für viel Wirbel. denn darin kommen weder sein Vater Charles och Bruder William gut weg.

Unsympathischer William

William wird von Harry an mehreren Stellen im Text als kalt und durchaus unsympathisch beschrieben. Das Buch dürfte die Royals in eine schwere Krise gestürzt haben, denn es gibt detailliert Einblick in das Leben der Königsfamilie.

Komplett betrogen von Harry

Nun hat eine Palastinsiderin, Jennie Bond, die früher Royal-Korrespondentin der BBC war im Radio erklärt: "Was William angeht, existiert Harry für ihn gar nicht mehr." Und weiter: "William und Catherine fühlten sich komplett betrogen von Harrys Memoiren. Sie sprechen nicht mit Harry und Meghan und werden nun, da Catherin so verletzlich wie nie ist, nicht damit beginnen." Harry soll weiterhin versuchen, einen Weg zu finden, sich seinem Vater Charles wieder anzunähern.