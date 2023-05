Verstoßener Harry äußerte sich bei der Krönung zu den royalen Streitigkeiten.

Prinz Harry nahm zwar an der Krönung seines Vaters zum König teil, doch wurde er auf Abstand gehalten. Der Bruder von William zog ohne jemanden an seiner Seite in die Westminster Abbey ein, musste dann in der dritten Reihe Platz nehmen. Er saß neben Jack Brooksbank, dem Mann seiner Cousine Eugenie, mit dem er sich immer weider angeregt unterhielt.

Harry schaute zu William

Ein Fotograf fing einen sehnsuchtsvollen Blick von Harry Richtung Bruder William ein, der mit seiner Familie in der ersten Reihe saß und im Mittelpunkt des Interesses stand.

© Getty Images ×

Nun hat die britische Presse enthüllt, was Harry und Jack geplaudert haben, bevor die Krönungs-Zeremonie begann. Lippenleser haben das Gespräch analysiert, es drehte sich tatsächlich um den großen royalen Streit, zwischen Harry, William und Charles. Harry soll gegenüber Jack gesagt haben: "Mir reichts, wie die mich behandeln!" Unklar ist, wen genau er mit die meinte, doch es liegt nahe, dass er zumindest auch seinen Bruder William meinte. Der kam bekanntermaßen nicht gut weg in Harry Biografie "Spare".

Charles war traurig

Harry soll zum großen Krönungskonzert eingeladen worden sein, doch lehnte er ab. Charles habe das traurig gefunden, ist in der britischen Presse zu lesen. Andere seien erleichtert gewesen, dass Harry schnell wieder verschwand: Er reiste umgehend wieder ab - zu seiner Frau Meghan und den Kindern nach Kalifornien. Sohn Archie feierte seinen vierten Geburtstag, mit Zitronentorte und Pool-Spaß.