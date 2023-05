Sie zieht alle Blicke auf sich bei der Krönung von Charles - ihre Großeltern sind sehr bekannt.

Bei der Krönung von König Charles III. haben sich alle Gäste in Schale geschmissen. Promis aus der ganzen Welt, Politikerinnen und Mitglieder vieler Königshäuser sind gekommen, um in London zu feiern. Viele davon sind sehr bekannt. Doch eine junge Frau stach aus der Gästeschar hervor. Bereits als sie am Weg in die Westminster Abbey war, drehten sich alle nach ihr um.

Joe Biden nicht dabei

Die Rede ist von Finnegan Biden, der Enkelin von US-Präsident Joe Biden. Sie ist die Begleitung ihrer Oma Jill, denn Joe lässt die Krönungsfeierlichkeiten aus. Er wolle statt dessen im Juli nach London reisen, um mit Charles über Umwelt-Agenden zu reden.

© Getty Images ×

Politisch und gesellschaftlich aktiv

Jill und Finnegan werden Joe Biden freilich gut vertreten. Die Enkelin, Tochter von Hunter Biden und Kathleen Buhle, ist 22 Jahre alt und schon seit High-School-Zeiten politisch aktiv. So gründete sie an ihrer Schule eine Initiative, bei der Schülerinnen T-Shirts mit der Aufschrift: "Ich bin keine Ablenkung" trugen, um veraltete Dresscodes abzuschaffen. Sie hat an der Penn State Universität einen Abschluss in amerikanischer Geschichte gemacht und begleitet ihre berühmten Großeltern oft zu offiziellen Events.

Finnegan auf der Insta-Seite ihrer Schwester Naomi