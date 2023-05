Krönung einer verbotenen Love-Story

Camilla Parker Bowles war schon immer Charles’ ''große Liebe''.

Paar. Es war ein Beben für das britische Königshaus, als die außereheliche Affäre von Prinz Charles 1989 mit Camilla Parker Bowles durch ein geleaktes „Telefonat“ geoutet wurde. „Ich sollte einfach in deiner Hose leben – als Tampon“, säuselte er verliebt – leider wurde alles mitgeschnitten und veröffentlicht.

Der sogenannte „Tampon-Gate“-Skandal erschütterte die „Ehe zu dritt“ mit Prinzessin Diana und gipfelte letztendlich auch in der Scheidung 1996. Camilla wurde damit zur „Persona non grata“ der Öffentlichkeit – die Frau, die das ­royale Märchen zerstörte.Doch hinter den Palastmauern ging die Liaison weiter – die ein Jahr ältere Camilla soll schon immer Charles’ einzig wahre Liebe gewesen sein. Er verliebte sich in sie bereits 1970 – lange vor Diana – bei einem Polospiel.

Zwei Ehen, eine Affäre – Scheidung & Hochzeit

Hürdenlauf. Ihre Beziehung, die vom Königshaus nicht für gut genug für den Thronfolger befunden wurde, überlebte Höhen und Tiefen: So trennte sich das Paar 1973, als Charles in die Royal Navy eingezogen wurde. Camilla heiratet Andrew Parker Bowles und bekommt mit ihm zwei Kinder (Thomas und Laura). Doch die beiden bleiben Freunde, Charles wird sogar Pate ihres Sohnes – ihre Affäre flammt wieder auf. Erst zwei Jahre nach dem Tod von Diana († 1997) zeigen sich Charles und Camilla öffentlich als Paar. Auch Queen Elizabeth II. akzeptiert sie – es folgt die Hochzeit 2005 ganz ohne Pomp am Standesamt, der kirchliche Segen wird ihnen versagt, weil Camillas Ex-Mann noch lebt.

Gemeinsamer Humor und Liebe zur Natur

Team. Camilla galt stets als Ratgeberin des schüchternen, labilen Thronfolgers. Die beiden verbindet ihre Vorliebe für das Landleben – aber auch der Humor. Camilla züchtet Pferde, Charles ist leidenschaftlicher Gärtner.

Mittlerweile hält ihre Ehe seit über 15 Jahren. Heute wird ihre einst verbotene Liebe nun vor aller Welt gekrönt.