War’s das? Impfung wird zum Ladenhüter

Während Portugal eine Impfquote von 85 Prozent hat, liegt Österreich bei 60 Prozent.

Wien. Seit Wochen bewegt sich beim Impfen in Österreich kaum noch etwas. Die Republik bleibt Schlusslicht der West-EU-Staaten und liegt mit 60 Prozent vollständig Geimpfter auch unter dem EU-Schnitt. Portugal hat hingegen bereits 85 Prozent vollständig geimpft – und 98 (!) Prozent der impfbaren Bevölkerung.



Tief. Am Sonntag kam es mit nur 1.600 Impfstichen in Österreich zu einem neuen Tiefpunkt. Quer durch Österreich – geöffnete Phiolen müssen innerhalb weniger Stunden verimpft werden – kommt es damit auch zum Ablaufen und Wegwerfen von Vakzinen.