Duke of Sussex wird von engerer Familie verbannt.

Eingeladen, aber auf Abstand gehalten: Prinz Harry und Prinz Andrew werden bei der Krönung von König Charles III. keine offizielle Rolle übernehmen, wie der Buckingham Palast am Samstag, 6.5., bestätigte. Beide sind keine aktiven Mitglieder der königlichen Familie mehr. Harry war nach seiner Heirat mit der US-Schauspielerin Meghan Markle auf Distanz zum Königshaus gegangen und in die USA gezogen. Andrew, Bruder von König Charles III, wegen Missbrauchsvorwürfen in Ungnade gefallen.

Kein Winken vom Balkon

Weder Harry noch Andrew werden nach der Krönungszeremonie an der Prozession zum Buckingham Palace teilnehmen und hinter der goldenen Krönungskutsche mit dem Königspaar schreiten. Es gilt zudem als wenig wahrscheinlich, dass die beiden Prinzen auf dem Balkon auftauchen werden, wenn sich dort das frisch gekrönte Königspaar zeigt, um der Menge zuzuwinken und eine Flugschau der Royal Air Force zu verfolgen.

Demütigung für Harry

Aber auch ohne offizielle Aufgabe wird Prinz Harry die Blicke auf sich ziehen. Sein Platz in der Westminster Abbey dürfte viel aussagen über seine Beziehung zum Vater und vielleicht auch zu seinem Bruder William, dem Thronfolger. Dieser Platz ist nämlich - wie britische Medien schreiben - weiter weg vom Geschehen als gedacht. Er soll in der dritten Reihe sitzen, neben seinen Cousinen Eugenie und Beatrice samt deren Familien. Zuvor hatte es Überlegungen gegeben, Harry sow ei die Thronfolge ist, zu platzieren. Damit wäre er in der ersten Reihe neben seinem Bruder William und dessen Familie gesessen.