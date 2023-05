Charles III: Krönung des Jahrhunderts

112-Millionen-Euro-Fest: So läuft die Krönung von Charles heute ab.

London. Heute ist es so weit – Charles wird König. In den Straßen von London herrscht Ausnahmezustand. Royal-Fans campen entlang der Route. Millionen schauen per Fernseher zu, oe24.TV ist live dabei.

Schon gestern scherzte Charles angesichts der regnerischen Wetterprognose: „Regen ist Segen!“

Krönungsfahrt startet um 11.20

Kutschenfahrt. Das Königspaar verlässt den Buckingham-Palast um 11.20 Uhr unserer Zeit. Sie fahren in der bequemeren Diamond Jubilee Coach (klimatisiert, mit hydraulischen Dämpfern) die zwei Kilometer lange Strecke zur Westminster Abbey. Zurück fahren sie in der Gold-Kutsche (siehe unten): Die ist ungefedert, sorgt für Rückenschmerzen. 7.000 Soldaten sind bei der Parade dabei.

Das Königspaar verlässt den Buckingham-Palast um 11.20 Uhr unserer Zeit. Sie fahren in der bequemeren Diamond Jubilee Coach (klimatisiert, mit hydraulischen Dämpfern) die zwei Kilometer lange Strecke zur Westminster Abbey. Zurück fahren sie in der Gold-Kutsche (siehe unten): Die ist ungefedert, sorgt für Rückenschmerzen. 7.000 Soldaten sind bei der Parade dabei. Begrüßung. Um 12 Uhr betreten König Charles und Camilla die Kirche Westminster Abbey. Charles wird begrüßt und antwortet: „Ich bin gekommen, um zu dienen, und nicht, dass man mir dient.“

Um 12 Uhr betreten König Charles und Camilla die Kirche Westminster Abbey. Charles wird begrüßt und antwortet: „Ich bin gekommen, um zu dienen, und nicht, dass man mir dient.“ Gottesdienst. Anschließend beginnt der Gottesdienst. Unter den 2.000 Gästen in der Kirche (rund die Hälfte auf Wunsch von Charles sind Sozialarbeiter) befinden sich auch Präsident Van der Bellen und Gattin Doris, Jill Biden, Macron und Superstars (s. r.).

Anschließend beginnt der Gottesdienst. Unter den 2.000 Gästen in der Kirche (rund die Hälfte auf Wunsch von Charles sind Sozialarbeiter) befinden sich auch Präsident Van der Bellen und Gattin Doris, Jill Biden, Macron und Superstars (s. r.). Krönung. Zuerst wird Charles III. gekrönt, danach seine Camilla. Zeremonienmeister ist der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby. Nach dem Gottesdienst geht es um 14 Uhr in der Krönungsprozession zurück zum Buckingham-Palast.

Zuerst wird Charles III. gekrönt, danach seine Camilla. Zeremonienmeister ist der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby. Nach dem Gottesdienst geht es um 14 Uhr in der Krönungsprozession zurück zum Buckingham-Palast. Balkon-Szene. In der minutiös geplanten, 112 Millionen Euro teuren Operation Golden Orb ­erreichen Charles und Camilla um Punkt 14.33 Uhr den Buckingham-Palast. Salutschüsse, Jets fliegen über London!

Und dann winkt die royale Familie (ohne Prinz Harry) vom Balkon des Palasts.

(bra)