King Charles III.

Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor wurde am 14. November 1948 in London, Vereinigtes Königreich geboren. Er ist der amtierende König und Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs und folgte am 8. September seiner Mutter Queen Elizabeth II. infolge deren Ablebens auf den Thron.

In seiner Funktion als Staatsoberhaupt ist er überdies weltliches Oberhaupt der anglikanischen Kirche und Oberbefehlshaber der britischen Streitkräfte. Charles ist der Sohn Queen Elizabeth II. und Prinz Philips. Als er drei Jahre alt war, bestieg seine Mutter den Thron, seither wurde der junge Prinz auf die Thronfolge vorbereitet sowie erhielt die Titel Duke of Cornwall sowie für Schottland den Titel Duke of Rothesay. Ausbildung Charles besuchte mehrere traditionsreiche britische Privatschulen und studierte ab 1967 Archäologie und Anthropologie am Trinity College der Universität Cambridge. Später wechselte er dann zu Geschichte. Es folgte – ebenso wie bei seinen späteren Söhnen Harry und William – eine militärische Ausbildung, die er von 1971 bis 1976 bei der Royal Navy absolvierte. Seine aktuellen militärischen Ränge lauten Admiral der Royal Navy, General der British Army und Air Chief Marshal der Royal Air Force. Beziehung zu Diana Spencer 1981 heiratete Charles die Grafentochter Diana Spencer, die international später als Lady Di bekannt wurde. Die Hochzeit wurde weltweit von Millionen Zuschauer:innen vor dem Fernseher verfolgt. Aus der Ehe gingen die beiden Söhne William und Harry hervor. Mit dem Jahre 1991 nahm - angestoßen durch die Buchveröffentlichung „Diana: Her True Story“ - die medial minutiös verfolgte Ehekrise des Prinzenpaares ihren Anfang. Darin wurde unter anderem Charles‘ Affäre mit Camilla Parker-Bowles enthüllt. 1995 trennte das Ehepaar sich schließlich offiziell, die Scheidung wurde 1996 finalisiert. Am 31. August 1997 kam Diana bei einem Autounfall ums Leben. Bis heute ranken sich Verschwörungstheorien um den tatsächlichen Unfallhergang Beziehung zu Camilla Parker-Bowles Parker-Bowles ist die Jugendliebe des heutigen britischen Königs. Mit ihr pflegte er seit 1986 wieder ein inniges Verhältnis. Ab 2000 zeigte Charles sich wieder öffentlich mit ihr, 2005 folgte dann die Hochzeit. Parker-Bowles trägt seit dem Tod von Queen Elizabeth II. den Titel Queen Consort, Königsgemahlin. Proklamation und Krönung Am 10. September 2022 wurde Charles im St.-James-Palast zum König proklamiert, die Krönung ist für 2023 vorgesehen. Es wird spekuliert, dass das genaue Datum der 02. Juni sein könnte, da sich dann die Krönung seiner Mutter zum 70. Mal jähren würde. Familie Mit seinem Sohn Prinz William und Herzogin Kate besteht eine gute Beziehung, das Verhältnis zu Prinz Harry und dessen Gattin Meghan ist angespannt. Das Paar war nach der Hochzeit in die USA umgezogen und hatte in Interviews auch einige private Angelegenheiten der Royals offenbart. Engagement Neben seinen Repräsentationspflichten als Royal betätigt sich Charles als Schirmherr seiner Stiftung, dem „Prince’s Trust“, der benachteiligte Jugendliche fördern soll oder dem „Prince’s Rainforest Project“, das sich dem Umwelt- und Klimaschutz widmet. Darüber hinaus hat er mehrere Bücher geschrieben: von der Bio-Gärtnerei bis zur philosophischen Abhandlung über die Harmonie.