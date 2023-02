Daniel Huber wurde am 2. Jänner 1993 in Salzburg geboren und ist ein österreichischer Skispringer.

Daniel Huber ist aktiver Sportler des Heeressportzentrums des Österreichischen Bundesheers. Als Heeressportler trägt er den Dienstgrad Korporal.

Skisprung-Continental-Cup (COC)

Ende Jänner 2011 gab Huber in Bischofshofen sein Debüt im Continental Cup und wurde 39. und 49. Eine Woche später erreichte er beim Continental Cup in Kranj am 19. und 20. Februar mit den Plätzen acht und elf erstmals den zweiten Durchgang. Dies gelang ihm eine Woche später in Zakopane erneut.

Seine bis dahin besten Ergebnisse im Continental Cup erreichte er mit zwei siebten Plätzen am 2. Juli 2011 in Kranj und 10. Juli 2011 in Stams. Im Februar 2014 mit zwei dritten Plätzen in Brotterode konnte er seine ersten beiden Podestplatzierungen im Continental Cup feiern. Bei den Continental-Cup-Wettbewerben vom 22. bis 24. Jänner 2016 in Sapporo konnte er mit den Plätzen 15, 4 und 16 gute Ergebnisse erzielen. Am 27. Februar 2016 erreichte er mit Platz zwei in Brotterode seine bis dahin beste Platzierung in einem COC-Springen.

Nach zwei weiteren Podestplatzierungen im Continental Cup in der Saison 2016/17 erzielte er am 28. Dezember 2016 in Engelberg seinen ersten Sieg in dieser Serie.

Skisprung-Grand-Prix

Im Sommer 2014 startete Huber in Hakuba im Rahmen des Skisprung-Grand-Prix 2014 und erreichte mit Rang 30 im ersten Springen die Punkteränge. Am Ende belegte er Rang 80 in der Gesamtwertung.

Bei der Vierschanzentournee 2014/15 gehörte er in Innsbruck und Bischofshofen zur nationalen Gruppe, scheiterte aber jeweils bereits in der Qualifikation.

Beim abschließenden Bewerb 2018 in Hinzenbach gewann er vor Killian Peier und Karl Geiger sein erstes Grand-Prix-Springen. n der Grand-Prix-Gesamtwertung wurde er Fünfter mit 305 Punkten.

Skisprung-Weltcup

Am 31. Jänner 2016 gab er sein Weltcup-Debüt, bei dem er mit Rang 35 aber die Punkteränge verpasste.

Zum Auftakt in Wisła 2017 sprang er in seinem ersten Weltcup-Teamspringen auf Platz zwei und erreichte damit seine erste Podestplatzierung im Weltcup. Im Einzelspringen am Folgetag belegte er den sechsten Rang und verbesserte seine beste Platzierung in einem Einzel-Weltcupspringen deutlich (vorher 30). Er beendete die Saison als 28. im Gesamtweltcup mit 117 Punkten.

Am 15. Dezember 2018 erzielte Huber in Engelberg als Dritter sein erstes Weltcup-Podium im Einzel. Am 6. Jänner 2022 konnte er beim Abschlussspringen der Vierschanzentournee 2021/22 auf der Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen seinen ersten Weltcupsieg im Einzel erringen und belegte damit (wie schon drei Jahre zuvor) den neunten Platz in der Gesamtwertung der Tournee.

Olympia

Bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking erreichte er den 13. Platz auf der Normalschanze. Auf der Großschanze wurde er 20. Im österreichischen Team gemeinsam mit Stefan Kraft, Jan Hörl und Manuel Fettner wurde er Olympiasieger im Mannschaftswettbewerb von der Großschanze.