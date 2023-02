Sara Takanashi (jap. 高梨 沙羅,) wurde am 8. Oktober 1996 in Kamikawa geboren und ist eine japanische Skispringerin.

Mit ihrem 54. Weltcupsieg übertraf sie den Österreicher Gregor Schlierenzauer (53 Weltcupsiege) und wurde damit zur erfolgreichsten Skispringerin, gemessen an Einzel-Weltcupsiegen.

Skisprung-Continental-Cup (COC)

Am 3. März 2009 tritt sie zum ersten Mal zum Saisonfinale der Saison 2008/09 in Zaō im Skisprung-Continental-Cup an und erreicht den 54. Platz der Gesamtwertung. In der Folgesaison konnte sie ihre Leistungen beständig steigern und erreichte regelmäßig Platzierungen unter den besten Zehn und beendet sie auf dem 15. Platz der Continental-Cup-Gesamtwertung.

Weltcup

Am 3. Dezember 2011 gab sie ihr Debüt im neugeschaffenen Damen-Weltcup in Lillehammer und wurde fünfte. Ihren ersten Weltcupsieg feierte sie am 3. März 2012 in Yamagata.

Mit insgesamt acht Weltcupsiegen gewann sie die Weltcup-Gesamtwertung der Saison 2012/13.

In der Weltcupsaison 2014 gewann Takanashi 15 der 18 Wettbewerbe und stand bei allen Springen auf dem Podium. In der Saison 2014/15 erzielte sie den zweiten Rang im Gesamtweltcup hinter Daniela Iraschko-Stolz, wobei sie sechs Tagessiege errang.

Auch 2016 und 2017 gewann die Japanerin den Gesamtweltcup, 2018 beendet sie die Saison als Dritte.

Skisprung-Grand-Prix

Beim Sommer-Grand-Prix 2013 siegte Takanashi in vier von sechs Wettbewerben und damit erneut auch die Grand-Prix Wertung. Auch 2014, 2015 und 2016 konnte sie die Grand-Prix-Gesamtwertung für sich entscheiden.

Olympia

Bei den Olympischen Winterspielen 2014 belegte sie den vierten Platz.

Bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang belegte sie hinter Maren Lundby aus Norwegen und der Deutschen Katharina Althaus den dritten Platz und konnte damit ihre erste olympische Medaille gewinnen