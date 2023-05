Prinz Harry kam geheim und fliegt gleich wieder

Prinz Harry ist bei der Krönung seines Vaters in der Kirche, aber nicht im Palast.

Royales Drama. Schon lange tobt ein Streit zwischen Prinz Harry, seiner Frau Meghan (sie wirft der königlichen Familie Rassismus vor) und der britischen Monarchie. Die Skandal-Autobiografie von Harry kurz vor der Krönung tat ihr Übriges. Jetzt kommt Harry zwar zur Krönung und soll am Freitag im Privatjet geheim angereist sein. Am Samstag ist er aber nur in der Westminster Abbey, ob er überhaupt mit seinem Bruder William und dessen Frau Kate sprechen wird, ist unklar. Vom Balkon des Buckingham-Palasts wird Harry nicht winken – er fliegt sofort wieder heim zu Meghan nach Kalifornien.