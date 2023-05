Charles: Der Fahrplan zur Krönung

Charles III. wird gekrönt: Die 112 Millionen Euro teure Feier dauert volle 3 Tage.

London. Der britische Monarch wird gekrönt! So ein Weltereignis gab es seit 1953 nicht mehr. Damals wurde Elizabeth II. in der Westminster Abbey Königin. Erstmals filmten Kameras, die ganze Welt sah zu. 2022 starb die Queen mit 96 Jahren.

Morgen wird nun ihrem Sohn Charles mit 74 Jahren die St.-Edwards-Krone aufgesetzt. Bei der Zeremonie soll nur eines nicht gefilmt werden – wie der Erzbischof von Canterbury dem König das heilige Öl aufträgt. Ein Baldachin (Sichtschutz) soll bei diesem ­intimen Moment den König von den Kameras abschirmen.

Blaublütige Gäste. Unter den 2.000 Gästen in der Westminster Abbey sind die Könige von Spanien, der Niederlande, Belgien, Jordanien, Thailand und Bhutan sowie die royale Familie. Prinz Harry reist ohne Meghan an – und will nach der Krönung sofort nach Kalifornien heimfliegen. Mit auf den Balkon des Buckingham-Palasts kommt er nicht.

Bundespräsident ist ganz nah dabei

Krönung. In der Westminster Abbey wird auch Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit seiner Gattin Doris die Krönung von Charles III. erleben. Schon heute Abend treffen die beiden das Königspaar bei einem Empfang für die internationalen Staatsgäste. Van der Bellen kennt Charles gut: „Uns verbindet unser Engagement im Kampf gegen die Klimakrise“, sagt er zu ÖSTERREICH.

Mega-Konzert. Am Sonntag steigt in Windsor Castle das Konzert der Superstars – Lionel Richie (73), Katy Perry (38), Nicole Scherzinger (44) und sogar Tom Cruise (60) treten auf.

Warm-up. Kronzprinz William und Kate machten gestern bereits Stimmung. Während Charles bei einer Gartenparty Hof hielt, fuhr das Paar mit der U-Bahn in einen Pub in Soho. Cheers!

Zeitplan der Zeremonie

Samstag, 13 Uhr wird Charles III. gekrönt: