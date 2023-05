Sicht verdeckt: Hut-Debakel um Prinz Harry

Prinz Harry (38) reiste alleine zur Krönung seines Vaters. In der Westminster Abbey saß er in der dritten Reihe hinter seiner Tante Prinzessin Anne (72) , die ihm mit ihrem Hut die Sicht verdeckte.

War es eine fiese Schikane? Der royale Aussteiger Prinz Harry reiste ohne seine Frau Meghan Ehefrau Herzogin Meghan (41) nach London an, um an der Krönung seines Vaters teilzunehmen. Bei den Feierlichkeiten in der Westminster Abbey saß Harry in der dritten Reihe. Vor ihm nahm seine Tante Prinzessin Anne, die ihm mit ihrem Federhut die Sicht verdeckte – er konnte kaum was sehen. Als sie sich hinsetzte, leckte er sich immer wieder die Lippen und starrte auf ihre Kopfbedeckung. Anne selbst plauderte munter mit ihren Sitznachbarn.

Prinz Harry wirkte verloren und isoliert, während er auf die Ankunft seines Vaters Charles und seines Bruders William (40) wartete. Immer wieder rutschte er nervös auf seinem Stuhl hin und her.

Ob die Aktion mit dem Hut ein Zufall oder eine fiese Schikane war, ist unklar. Aber bereits bei der Beerdigung von Queen Elizabeth (†96) im vorigen September gab es einen ähnlichen Vorfall.