Harry musste alleine in die Kirche gehen und saß weit weg vom Schuss..

Am Rande der Krönung von König Charles III . wurde etwas deutlich: Die Beziehung zwischen ihm und seinem zweitgeborenen Sohn, Harry, dürfte noch immer recht angespannt sein.

Nach hinten verbannt: Harry

Wie bereits von der britischen Presse im Vorfeld vermutet, wurde Harry auf eine hintere Bankreihe verbannt. Er saß in der dritten Reihe mit seinen Cousinen Beatrice und Eugenie, sowie deren Familien. Er machte gute Mine zum bösen Spiel, versuchte immer wieder zu lächeln. Dabei war schon seine Ankunft seltsam - er ging ganz alleine hinter zweitrangigen Royals in die Kirche. Ein Fotograf fing einen sehnsuchtsvollen Blick Richtung Bruder William ein, der mit seiner Familie in der ersten Reihe saß.

© Getty Images Louis und Kate © Getty Images Kate © Getty Images King Charles © Getty Images Prinz George (rechts) © Getty Images King Charles © Getty Images King Charles © Getty Images King Charles © Getty Images King Charles © Getty Images Prinz Louis gähnt © Getty Images Charlotte und Louis © Getty Images William, Charlotte, Louis und Kate © Getty Images Der gefallene Prinz Andrew © Getty Images William und Familie © Getty Images Prinz Edward mit seiner Familie © Getty Images Haakon und Mette Marit von Norwegen © Getty Images König Willem-Alexander der Niederlande und Königin Maxima. © Getty Images König Felipe von Spanien und seine Letizia © Getty Images Der kanadische Premier Justin Trudeau und seine Frau Sophie © Getty Images Aus Monaco angereist: Albert und Charlène © Getty Images Victoria von Schweden und Papa Carl Gustav © Getty Images Prime Minister Rishi Sunak und seine Frau Akshata Murty © Getty Images King Charles am Weg zur Krönung © APA Finnegan Biden mit Oma Jill Biden © APA Olena Selanska, die ukrainische First Lady © Getty Images Coldstream Guards sind heruasgeputzt © Getty Images First Lady Jill Biden feiert mit. Präsident Joe ist nicht gekommen. © Getty Images Gegen Prinz Andrew

Harry gleich wieder perdu

Weder Harry noch Andrew werden nach der Krönungszeremonie an der Prozession zum Buckingham Palace teilnehmen und hinter der goldenen Krönungskutsche mit dem Königspaar schreiten. Es gilt zudem als wenig wahrscheinlich, dass die beiden Prinzen auf dem Balkon auftauchen werden, wenn sich dort das frisch gekrönte Königspaar zeigt, um der Menge zuzuwinken und eine Flugschau der Royal Air Force zu verfolgen. Harry soll Annahmen zu Folge umgehend wieder abreisen - zu seiner Frau Meghan und den Kindern nach Kalifornien.