74-Jähriger könnte auch nur Platzhalter für Sohn und Thronfolger Prinz William sein.

Es funkelt und glitzert an allen Ecken. Selbst die Sonne mühte sich. "Nach Jahrzehnten des unaufhaltsamen Niedergangs von Macht und Einfluss wird Großbritannien heute wieder der Neid der Welt sein", betonte der umstrittene TV-Moderator Piers Morgan in der Zeitung "Sun". Ähnliche Töne schlug Premier Sunak an: "Kein anderes Land könnte ein so schillerndes Schauspiel bieten - die Prozessionen, der Prunk, die Zeremonien und Straßenfeste", sagte er salbungsvoll. Der konservative Politiker dürfte sich wohl auch freuen, dass die schallende Wahl-Schlappe seiner Konservativen bei den Lokalwahlen am Donnerstag von der Krönung locker in den Schatten gestellt wird.

Drei Tage lang feiert das Königreich den Monarchen, einmalig gibt es dafür einen Feiertag an diesem Montag. Doch hinter der Fassade und den TV-Dauersendungen wird klar: Die Bilder zeigen nur einen Ausschnitt der britischen Gefühlslage. Immer mehr sind gleichgültig. Ein Beispiel: Auf einem Dinner im Londoner Bankenviertel erheben sich die Gäste für einen Toast an den König. Kaum sitzen alle wieder, sagt eine Anwältin: "Die Krönung ist mir ganz egal. Aber danke für den Feiertag, Charlie." Die Royals als Folklore.

© APA © APA © Getty Images © Getty Images © Getty Images Prinz Edward mit seiner Familie © Getty Images Haakon und Mette Marit von Norwegen © Getty Images © Getty Images König Willem-Alexander der Niederlande und Königin Maxima. © Getty Images © Getty Images König Felipe von Spanien und seine Letizia © Getty Images Der kanadische Premier Justin Trudeau und seine Frau Sophie © Getty Images Aus Monaco angereist: Albert und Charlène © Getty Images Victoria von Schweden und Papa Carl Gustav © Getty Images Prime Minister Rishi Sunak und seine Frau Akshata Murty © Getty Images King Charles am Weg zur Krönung © APA Finnegan Biden mit Oma Jill Biden © APA Olena Selanska, die ukrainische First Lady © APA Gäste sind schon eingetroffen © APA © APA © Getty Images © Getty Images © Getty Images Coldstream Guards sind heruasgeputzt © Getty Images © Getty Images © Getty Images First Lady Jill Biden feiert mit. Präsident Joe ist nicht gekommen. © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © APA Gegen Prinz Andrew © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images Ehemalige britische Leichtathletin, die zu den erfolgreichsten Paralympioniken der olympischen Geschichte zählt. © Getty Images

Im grauen Alltag vieler Menschen im Land ist wenig Platz für Traditionen , die zwar die Augen der Welt auf dem Land ruhen lassen, die aber ihr Leben nicht verbessern. Millionen leiden unter steigenden Preisen für Energie und Lebensmittel. Dass zu so einer Zeit eine Viertelmilliarde Pfund in eine anachronistisch anmutende Zeremonie gesteckt wird, leuchtet vielen nicht ein. Gut die Hälfte betonte in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov, die Regierung solle nicht für das pompöse Spektakel zahlen.

Das sind die größten Baustellen von Charles