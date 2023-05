Am Trafalgar Square wird gegen King Charles und die Monarchie demonstriert.

Charles wird zum King gekrönt: Während vor und um den Buckingham Palace gefeiert wird, finden etwas weiter weg Proteste statt. Am Trafalgar Square hat sich eine Gruppe von Demonstranten eingefunden.

Einige von ihnen tragen gelbe T-Shirts auf denen die Aufschrift "Not my king" zu lesen ist. Viele halten Schilder in die Luft auf denen sie klarmachen, dass sie gegen die Monarchie sind. Zu lesen sind Sprüche wie: "Privatise them" oder "This Country is ours". Immer wieder ist zu lesen: Schafft die Monarchie ab! Hinter den Protesten steckt die Initiative der Europäischen Republikanischen Bewegung. Auf manchen Schildern ist auch zu lesen: "Gott rette Virginia Giuffre " - eine Botschaft an Prinz Andrew , der sie sexuell missbraucht haben soll, als sie minderjährig war. Im Februar 2022 endete ein Prozess mit einem Vergleich - rund 14 Millionen Euro soll Andrew an sie gezahlt haben.

Machtmissbrauch der Polizei?

Nun soll es laut Medienberichten zu einigen Zwischenfällen bei der Demo gekommen sein. Bereits sechs Festnahmen soll es gegeben haben. Angeblich, weil die Unklar ist, ob es zu Handgreiflichkeiten kam. Einer der Aktivisten, Luke Whiting, sagte gegenüber dem "Mirror": Wir wissen nicht genau, warum sie festgenommen wurden. Anscheinend auch, weil sie ein Megaphon benutzt haben." Weiter führt er aus und kritisiert dabei die Polizei: "Es ist nicht klar, ob die Polizei ihre Macht missbraucht, einfach nur, um den Protest zu stoppen." An sich ist es nicht verboten, öffentlich ein Megaphon zu benutzen, doch wenn die Polizei das Gefühl hat, dadurch gestört zu sein, kann sie es verbieten...

