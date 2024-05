Prinzessin Kate: Alles zu ihrem Comeback in der Öffentlichkeit & was der Termin bedeutet

Nicht mehr lange und Kate soll wieder zu sehen sein.

Prinzessin Kate befindet sich derzeit noch immer in einer Phase der Schonung. Die 42-Jährige soll Stress vermeiden, sich ausruhen und langsam wieder zu Kräften kommen. Denn, wie seit einigen Wochen bekannt ist, wurde bei der Frau von Prinz William eine Krebserkrankung festgestellt.

Kate in Behandlung

Kate unterzieht sich einer präventiven Chemotherapie, die dann zum Einsatz kommt, wenn bei einer Operation ein Tumor entfernt werden konnte und man verhindern will, dass dieser wiederkommt.

Auftritt bei Geburtstag

Während ihr Schwiegervater, König Charles (75) seine Pflichten nach seiner Krebs-Erkrankung wieder aufnehmen konnte, bereits Gartenfeste besucht, ist Kate noch nicht wieder öffentlich aufgetreten. Das soll sich aber bald ändern! Gegenüber der US Weekly sagte Adelsexperte Christopher Anderson, dass Kate wohl am 15. Juni bei der " Trooping the Colou r"-Geburtstagsparade für den König wieder zu sehen sein werde.

Königin Camilla mit Genesungswünschen für Kate. © Getty Images

Idealer Ort

Denn, dies als ersten Auftritt zu wählen, wäre aus mehreren Gründen gut. Anderson: "Sie könnte auf dem Balkon erscheinen, das ist keine allzugroße Belastung für sie," meint er. Zudem sei sie am Balkon gut abgeschirmt von drängenden Fragen, könne sich auch abstützen, wenn nötig.

Spekulationen

Wird sie allerdings nicht zu sehen sein, könnte dieser Umstand darauf hindeuten, ihre Erkrankung sei schwerer als gedacht. Dann würden mit Sicherheit auch wieder Spekulationen beginnen...