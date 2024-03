Später als gedacht wird die Prinzessin wieder öffentlich zu sehen sein.

Die ganze Welt wartet auf einen öffentlichen Auftritt von Prinzessin Kate nach ihrer Bauch-OP.

Erstes Foto

Am 16. Jänner wurde Kate in einem Krankenhaus am Unterleib operiert, soll sich von dem Eingriff zu Hause erholen. Das erste Foto, das das nach erschien, zeigt sie mit ihrer Mama Carole. Es ist beunruhigend, dass die Frauen mit versteinerter Mine zu sehen sind.

Bestätigter Termin

Nun hat der britische Mirror mit Bezug auf den englischen Palast veröffentlicht, wann Kate wieder in der Öffentlichkeit zu sehen sein wird. Und zwar anlässlich des Geburtstages von King Charles, der im Rahmen von "Trooping the Colour" am 15. Juni stattfinden wird (sein Geburtstag ist im November).

Davor schon?

Auch zur Probe am 8. Juni soll Kate erscheinen. Noch unklar ist, ob sie vor diesen Daten bereits öffentliche Auftritte absolvieren wird. Laut Palast soll sie nach Ostern wieder zu arbeiten beginnen.