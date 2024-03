Erstes Foto nach OP: Kate sehr ernst & dieses Detail bereitet Sorgen

Prinzessin Kate wurde mit ihrer Mutter im Auto gesichtet.

Es war eine große Überraschung, als am 4.3. ein Foto aufgetaucht ist, dass Kate nach Wochen nun endlich wieder zeigt: Erstmals seit Weihnachten ist Prinzessin Kate übereinstimmenden Medienberichten zufolge wieder in der Öffentlichkeit gesehen worden.

Mit Mutter zusammen

Zusammen mit ihrer Mutter soll sie die Kinder in die Schule gebracht haben: Die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William habe als Beifahrerin ihrer Mutter Carole Middleton in einem Auto gesessen, das in der Nähe von Kates Wohnhaus in Windsor gesehen worden sei. Das berichteten unter anderem die britischen Zeitungen "Daily Mirror" sowie "Sun" am Montagabend.

Unbefugt geschossene Fotos

Das US-amerikanische Promi-Portal "TMZ" veröffentlichte Fotos, die die 42-Jährige mit Sonnenbrille zeigen. Die britische Nachrichtenagentur PA meldete, die Bilder seien von unbefugten Paparazzi geschossen worden.

Medikamente oder Pause?

Besieht man sich das Foto, fällt auf: Sowohl Carole als auch Kate wirken sehr ernst, haben versteinerte Minen. Kate wirkt im Gesicht verändert, es scheint voller als zuvor. Eine mögliche Nebenwirkung von Medikamenten, die sie bekommen haben könnte. Oder eine Gewichtszunahme, wegen einer Sportpause, die nach einer Unterleibsoperation vonnöten ist. Die Sonnenbrille verdeckt die Augenpartie der Prinzessin, die Lippen wirken zusammengekniffen.

Nach Auftauchen des Fotos wurden Stimmen laut, wonach es sich gar nicht um Kate persönlich handeln soll. Viele wünschen der Prinzessin weiterhin eine gute Genesung und freuen sich auf ein öffentliches Wiedersehen.