Kates geheime Krankheit: Nur William soll wissen, was sie hat

Prinzessin Kate ist immer noch in der Klinik - die Mutmaßungen nach dem warum gehen weiter.

Sie sind seit Jahren ein Dreamteam , haben drei gemeinsame Kinder und stehen für eine zukunftszugewandte Monarchie: William und Kate.

Wilde Spekulationen um Kate

Nun wird ihre Beziehung auf die Probe gestellt. Die Prinzessin von Wales weilt seit fast zwei Wochen in einer Privatklinik, musste sich einer größeren Bauchoperation unterziehen. Im Statement des Palastes bat Kate um Privatsphäre in dieser Zeit. Doch freilich gibt es wilde Spekulationen darüber, was Kate fehlt.

Lange Dauer

Besonders die lange Verweildauer im Krankenhaus und die danach längere Ausfallzeit (bis rund um Ostern) sind beunruhigend. Es dürfte kein kleiner Eingriff gewesen sein, dem Kate sich unterziehen musste.

Mögliche Krankheiten

Darmprobleme, Endometriose, gar eine Eileiterschwangerschaft - die Spekulationen sind vielfältig. Doch neu ist, dass bislang noch keine Details an die Öffentlichkeit gedrungen sind, die aus Kates innerem Kreis stammen.

Keine Details

Der Grund, so spekulieren britische Medien : Nur William allein soll wissen, woran Kate leidet! Nicht einmal die engere Familie, Charles und Camilla, sollen in Details eingeweiht sein. Damit will das Thronfolgerpaar sicherstellen, dass nichts nach außen dringt. William kennt es seit früher Kindheit: Sein Privatleben, besonders das seiner Mutter Lady Diana wurde öffentlich breit getreten. Das soll nun verhindert werden. Jedoch bedeutet das auch, dass er die Last alleine tragen muss!