Coldplay begeisterten beim 2. Wien Konzert 63.000 Fans und den Kanzler

Kanzler Karl Nehammer im Publikum, das Taylor-Swift-Cover „Shake It Off“ und noch mehr Emotionen. Coldplay setzten an Donnerstag ihren Erfolgs-Run in Wien mit einem farbenprächtigen Spektakel fort.

63.300 Fans feierten am Mittwoch die Wien-Premiere von Coldplay, wo man mit den empathischen Worten für die Swifties ("Der Zusammenhalt und die Freundlichkeit aller Fans von Taylor in Wien hat auch unser Herz erreicht.") und dem Cover „Love Story“ für weltweite Schlagzeilen sorgte. Vom Rolling Stone bis zur Daily Mail. Am Donnerstag, bei der zweiten Runde im erneut restlos ausverkauften Happel Stadion, setzte man noch eines drauf und stimmte schon früh „für alle Swifties in Wien“ das Taylor-Swift-Cover „Shake It Off“ an. Kanzler Nehammer bei Coldplay-Gig im Happel Stadion

Polizei ermittelt: Riesen Betrug mit Coldplay-Tickets

Coldplay nach 1. Wien-Konzert gleich mit 12 Hits in den Top-10 Ein weiterer Überraschungs-Hit extra für Wien, bei dem auch Kanzler Karl Nehammer im Publikum abrockte. Er sah die bunteste Show des Jahres. Und ein lebensfrohes Zeichen gegen den Terror. Auch wenn am Stadiondach sogar einige Scharfschützen Stellung nahmen. Doch weder die Fans noch Coldplay ließen sich davon beirren. Absolute Party-Stimmung! © Thomas Zeidler-Künz × © Zeidler × "Zeichen der Liebe und des Friedens" Zu 100-Millionen-fach verkauften Hymnen wie "Yello", "A Sky Full of Stars" oder "Fix You" gab's auch beim zweiten Österreich-Konzert eine stadionweite Lichter-Choreografie mittels LED-Bändern, das große Bombast-Spektakel mit Feuer-Fontänen, 3D-Videoshow oder Alien-Verkleidungen. © Zeidler × © Zeidler × Dazu holte man Fangirl Isabella auf die Bühne, um mit ihr „Don‘t Panic“, ein Song, der bei der Wien-Premiere nicht auf der Setlist stand, als „Zeichen der Liebe und des Friedens“ anzustimmen. Ein absoluter Gänsehaut-Moment, der auch weitere Überraschungen für den restlichen Wien-Run erwarten lässt. © Thomas Zeidler-Künz × © Zeidler × Schließlich kommt ja am Freitag der brandneue Hit „We Pray“ und Samstag und auch am Sonntag dann sogar noch zwei weitere Konzerte im Happel Stadion. Damit schrauben Coldplay den Besucher-Rekord auf über 250.000 hoch!