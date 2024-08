Kanzler Nehammer bei Coldplay-Gig im Happel Stadion

Nach der Absage der Wiener Taylor Swift Konzerte wegen Terrorgefahr ging am Donnerstag der zweite von insgesamt vier Coldplay-Gigs im Happel Stadion über die Bühne. Mit dabei war auch Kanzler Karl Nehammer, der sich vor Ort von den Sicherheitsmaßnahmen überzeugte.

"Ich glaube es ist illegal, so viel Spaß in Österreich zu haben. Es ist ja auch der Kanzler da!" Ein Scherz von Chris Martin am Mittwoch beim ersten, umjubelten Coldplay-Konzert im Happel Stadion. Am Donnerstag sollte seine Ansage freilich wahr werden. Denn Bundeskanzler Karl Nehmammer hatte sich auf Einladung von Live Nation und dem Grazer Konzertzampano Klaus Leutgeb zum Lokalaugenschein bei der Hit-Show "Music Of The Spheres" angesagt. Auch um die strikten Terror-Maßnahmen zu begutachten. So wie es bei der Wien-Premiere von Coldplay ja schon Innenminister Gerhard Karner getan hat.

Karl Nehammer im Gespräch mit den Einsatzkräften vor Ort. © Facebook/Karl Nehammer ×

Fest der Freude unter Hochsicherheit

Trotz rigoroser Kontrollen, Straßensperren, einem immensen Polizei-Aufkommen und sogar Scharfschützen am Stadion-Dach brachten Coldplay schon bei den ersten beiden von gleich vier Konzerten ein farbfrohes Fest der Freude nach Wien. 63.000 Fans, darunter auch VIPs wie Conchita, ESC-Starterin Kaleen, Staatsekretärin Claudia Plakolm oder Falco-Bandleader Thomas Rabitsch, feierten schon bei der Österreich-Premiere das zweistündige Hit-Feuerwerk. Am Donnerstag wurde auch der ehemalige Austria-Coach und Sky-Experte Manfred Schmid unter den Fans gesichtet.